Lecco piange Antonio Brambilla | il corniciaio e fondatore del Parma Club ci ha lasciati a 47 anni

Una morte improvvisa e inaspettata ha colpito la comunità: Antonio Brambilla, artigiano stimato, allenatore dei giovani e anima sportiva della città, è venuto a mancare È scomparso improvvisamente e a soli 47 anni Antonio Brambilla, noto corniciaio di via Baracca. Una notizia che ha iniziato a circolare sulle tribune del "Rigamonti-Ceppi" durante la serata di martedì, quando il suo Lecco stava per scendere in campo con il Renate, ed è diventata tristissima realtà nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo. La notizia si è diffusa rapidamente in città, suscitando un cordoglio autentico e diffuso. Chi lo conosceva — e in molti lo conoscevano — è stato colpito dall'improvvisa e tragica novità.

