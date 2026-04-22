Il mondo della musica perde una figura storica con la scomparsa di Alan Osmond, il primo dei membri di un gruppo familiare molto noto negli anni Settanta. Dopo una lunga battaglia contro una malattia, è morto all’età di 76 anni. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, senza ulteriori dettagli sulle cause o sul decorso della malattia.

Il mondo della musica ha perso una delle sue figure storiche più significative: Alan Osmond, il primogenito del celebre gruppo familiare degli anni Settanta, è deceduto a 76 anni. Il decesso è avvenuto nella serata di lunedì 20 aprile, intorno alle ore 20:30, mentre il musicista si trovava nel salotto di casa insieme alla moglie Suzanne e ai suoi otto figli, ovvero Michael, Nathan, Doug, David, Scott, Jon, Alex e Tyler. La notizia della scomparsa è stata ufficialmente comunicata da un portavoce della famiglia attraverso i canali televisivi di Salt Lake City, nello Utah. Una lunga battaglia privata iniziata nel 1987. Dietro la fine della carriera artistica di Alan Osmond si cela una storia di resilienza che dura da quasi quattro decenni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio ad Alan Osmond: la lunga lotta silenziosa contro la malattia

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