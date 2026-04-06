Mercoledì 8 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara si terrà una conferenza curata da Antonella Guarnieri. L'evento proporrà un approfondimento sulla resistenza dei ferraresi contro il fascismo e la dittatura. La discussione si concentrerà sui fatti storici legati a questa lunga lotta, senza includere opinioni o interpretazioni personali. L'incontro si rivolge a chi desidera conoscere meglio quegli eventi passati.

Proporrà un approfondimento sulla lunga lotta dei ferraresi contro il fascismo e la dittatura la conferenza di Antonella Guarnieri in programma mercoledì 8 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara. L'incontro rientra nel ciclo ‘I colori della conoscenza 2026. Arti e Linguaggi’, a cura dell'Istituto Gramsci e dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, sarà introdotto da Daniela Cappagli e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Ferrara è una città nella quale la storia del XX secolo e quindi del fascismo e della lotta ad esso ha assunto una rilevanza nazionale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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'La lunga lotta dei ferraresi contro il fascismo e la dittatura': l'approfondimento a cura di Antonella Guarnieri x.com