Addio ad Antonio Maschio la forza silenziosa di un grande imprenditore

È morto ieri, mercoledì 4 marzo, all'età di 87 anni, Antonio Maschio, uno dei fondatori di Maschio Gaspardo. Imprenditore riservato e determinato, aveva un forte legame con la sua terra. La sua figura rappresentava un punto di riferimento nel settore agricolo, e la sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano.

Riservato, determinato e legato alla sua terra. Questo e molto altro era Antonio Maschio, tra i fondatori di Maschio Gaspardo, che si è spento ieri, mercoledì 4 marzo, a 87 anni. Con lui se ne va una figura che, prima ancora di essere legata al mondo dell’impresa, appartiene a una storia veneta di concretezza e responsabilità. Nato a Campodarsego nel 1938, Antonio Maschio è cresciuto negli anni duri della guerra insieme alla sorella Giselda e ai fratelli Egidio e Giorgio. Un’infanzia fatta di poco, ma ricca di legami. Nei suoi ricordi tornava spesso la casa di allora, chiamata con affetto la “caséta”, con davanti “el campéto”. È lì che si forma il suo sguardo sul mondo: sobrio, essenziale, radicato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Addio ad Antonio Maschio: «Se ne va un protagonista dell'imprenditoria veneta»

