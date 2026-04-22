È morta a 85 anni Sagitta Alter, compagna di lunga data di Gigi Proietti. La coppia si conobbe nel 1962, quando Alter lavorava come guida turistica. I due vissero insieme per molti anni senza mai contrarre matrimonio. La scomparsa di Alter rappresenta la fine di un legame iniziato più di sessant’anni fa, durato fino alla sua morte.

Quando conobbe Proietti, nel 1962, Sagitta Alter lavorava come guida turistica. Da allora non si sono più lasciati, condividendo sessant’anni di vita e crescendo insieme due figlie È scomparsa questa sera a Roma Sagitta Alter, per oltre mezzo secolo compagna di vita di Gigi Proietti, morto ne.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Sagitta Alter, morta a 85 anni la compagna di Gigi Proietti, i due erano una coppia dal 1962 senza mai sposarsi

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