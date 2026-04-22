Addio a Sagitta Alter compagna di una vita di Gigi Proietti

Da ildifforme.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sagitta Alter, che ha condiviso gran parte della sua vita con l’attore e regista, è morta all’età di 85 anni. Nel 2021 aveva fondato un’associazione dedicata a lui. La sua scomparsa è stata annunciata recentemente e rappresenta una perdita importante per chi la conosceva. La donna aveva avuto un ruolo di rilievo nel supportare e condividere il percorso artistico e personale del compagno.

Nel 2021 aveva fondato l'associazione Gigi Proietti, adesso Sagitta Alter, la sua compagna di una vita, si è spenta a 85 anni Si è spenta a 85 anniSagitta Alter, meglio conosciuta come compagna storia diGigi Proietticon lui il regista ha avuto due figlie,Susanna e Carlotta. A dare notizia della sua dipartita lo staff dell’attore che, invece, è morto nel 2020. “Sagitta era una donna meravigliosa, piena di vita e sempre positiva. È stata una donna molto importante, come tutte le donne che stanno vicino a questi grandi uomini.All’attività di produzione con Politeama e poi con la programmazione del Globe Theatre, finché c’è stato. Lei insieme alle figlie era l’anima di tutto”, ha dichiarato aRepubblicala storica portavoce dell’attore.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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