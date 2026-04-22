Addio a Luca Iannuzzi visionario imprenditore tra Napoli e i Campi Flegrei

È deceduto all'età di 52 anni Luca Iannuzzi, noto imprenditore che ha avuto un ruolo di rilievo nella scena della movida tra Napoli e i Campi Flegrei. La sua scomparsa ha suscitato attenzione tra chi conosceva il suo lavoro e la sua influenza nel settore dell'intrattenimento e della vita notturna locale. La notizia si è diffusa nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra amici e colleghi.

Si è spento a 52 anni Luca Iannuzzi, imprenditore brillante e figura simbolo della movida flegrea e napoletana. Una notizia che ha colpito profondamente amici, collaboratori e quanti, negli anni, hanno incrociato il suo percorso umano e professionale. “Funambolo delle idee, lucido visionario”, Luca ha saputo interpretare il cambiamento con uno sguardo sempre proiettato in avanti. La sua capacità di anticipare tendenze e trasformarle in progetti concreti ha contribuito a scrivere una pagina significativa della storia recente dell’intrattenimento tra Napoli e l’area dei Campi Flegrei, in particolare tra Bacoli e Monte di Procida. Imprenditore di successo, ha gestito e lanciato numerosi locali, diventati nel tempo punti di riferimento per diverse generazioni.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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