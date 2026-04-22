Addio a Luca Iannuzzi | l’imprenditore che ha rigenerato Napoli

A Napoli si prepara a salutare Luca Iannuzzi, imprenditore di 54 anni noto nel settore della ristorazione, deceduto dopo aver combattuto contro una malattia. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e colleghi. La città ricorda il suo ruolo nel rinnovamento del panorama gastronomico locale e il contributo alla vita imprenditoriale della zona. La data dei funerali sarà comunicata nelle prossime ore.

Il della ristorazione e del tempo a Napoli si appresta a celebrare l’ultimo saluto a Luca Iannuzzi, imprenditore scomparso all’età di 54 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione, in un clima di serenità circondato dai propri figli, mentre i funerali sono programmati per domani, 22 aprile 2026, alle ore 16:30 presso la chiesa della Madonna Assunta di Monte di Procida. L’imprenditore, originario dei territori dei Campi Flegrei, ha segnato profondamente l’evoluzione del divertimento partenopeo attraverso progetti che hanno saputo rigenerare spazi urbani precedentemente marginalizzati o abbandonati.🔗 Leggi su Ameve.eu

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