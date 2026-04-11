Nella notte milanese si è spento Giovanni Negri, figura di rilievo nel mondo del giornalismo lombardo. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il settore, che lo ha visto protagonista di molte battaglie e successi nel corso degli anni. Negri era conosciuto per il suo ruolo di mediatore tra diverse parti e per il contributo che ha dato alla professione giornalistica locale.

La scomparsa di Giovanni Negri, avvenuta nella notte milanese, segna la fine di un’epoca per il giornalismo lombardo. L’ottantatreenne, figura di spicco del sindacato, ha ceduto alle complicazioni di una malattia che lo aveva colpito nel tempo. Un pilastro della rappresentanza professionale in Lombardia. Il percorso di Negri si è intrecciato per decenni con le realtà editoriali della città, lavorando stabilmente per RCS. La sua influenza non si è limitata alla redazione, ma ha plasmato l’assetto associativo regionale ricoprendo il ruolo di presidente dell’Associazione lombarda dei giornalisti. All’interno della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, la sua guida è stata fondamentale sia come consigliere dell’Fnsi, sia come leader della componente Stampa Democratica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Giovanni Negri: scompare il grande mediatore del giornalismo

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