È deceduto il musicista britannico noto per il suo ruolo come cantante, chitarrista e composista nel mondo del rock. La sua carriera, iniziata negli anni Sessanta, lo ha visto protagonista di numerose collaborazioni e progetti musicali. È stato riconosciuto come una figura poliedrica e influente nel panorama musicale degli anni Ottanta, contribuendo con la sua creatività a diversi successi. La sua scomparsa segna la perdita di una delle personalità più significative di quel periodo.

È morto Dave Mason, cantante, chitarrista e compositore britannico tra i personaggi più completi del panorama rock internazionale dagli anni Sessanta in poi. Inoltre, è stato cofondatore dei Traffic e membro della Rock and Roll Hall of Fame, oltre che autore del brano “Feelin’ Alright”. Si è spento 79 anni, domenica 19 aprile, nella sua casa di Gardnerville, nel Nevada. La notizia è stata divulgata dalla famiglia in un comunicato: «Ha vissuto una vita straordinaria, dedicata alla musica e alle persone che amava». Al momento non sono chiare le cause della morte. La sua vita, soprattutto all’inizio, è stata costellata da difficoltà. Nato il 10...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio a Dave Mason, rockstar poliedrica e protagonista indiscusso del panorama musicale degli anni Ottanta

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