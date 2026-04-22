Napoli piange la scomparsa di Biagio De Giovanni, filosofo italiano di 95 anni, deceduto nella città in cui aveva trascorso gran parte della sua vita. La sua morte ha suscitato cordoglio tra accademici e studiosi, mentre si moltiplicano i ricordi delle sue pubblicazioni e delle sue conferenze. La sua figura è stata protagonista del panorama culturale nazionale, lasciando un segno duraturo nel mondo filosofico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La città di Napoli piange la scomparsa di Biagio De Giovanni, uno dei filosofi più influenti del panorama intellettuale italiano, nonché ex rettore dell’Università L’Orientale. De Giovanni ci ha lasciati all’età di 95 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della filosofia e della cultura. Biagio De Giovanni, noto per i suoi approfondimenti su Marx e Hegel, ha dedicato tutta la sua vita a un’analisi critico-filosofica che ha attraversato la politica e la cura per la conoscenza. Il suo impegno intellettuale...🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Addio a Biagio De Giovanni, il grande filosofo italiano, morto a Napoli all’età di 95 anni.

Notizie correlate

Leggi anche: Morto Biagio De Giovanni, Napoli dice addio al grande filosofo, accademico e politico

Leggi anche: Addio a Biagio De Giovanni. Filosofo, accademico e politico napoletano, aveva 95 anni

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Juve Stabia, il sindaco e gli amministratori: Il socio ha una responsabilità; Sport e salute protagonisti a Piano di Sorrento; Mastella lancia il Centro: Senza di noi il Campo Largo perde; Colpo da film al Vomero: ostaggi e maschere di Hollywood, rapinatori in fuga.

Addio a Biagio De Giovanni, il grande filosofo italiano, morto a Napoli all’età di 95 anni.La città di Napoli piange la scomparsa di Biagio De Giovanni, uno dei filosofi più influenti del panorama intellettuale italiano, nonché ex rettore dell’Università L’Orientale. De Giovanni ci ha ... napolipiu.com

Addio a Biagio de Giovanni, il filosofo che faceva politicaSi è spento a Napoli a 95 anni. L'intellettuale è stato anche rettore dell'Orientale Il pensiero del filosofo Biagio de Giovanni, scomparso all’età di 94 anni, si apre e si chiude all’insegna di Giamb ... corriere.it

Morto Biagio De Giovanni, Napoli dice addio al grande filosofo, accademico e politico x.com

#Cronaca #filosofo #lutto È morto Biagio De Giovanni: addio a una delle voci più autorevoli del pensiero politico italiano facebook