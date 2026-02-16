Addio a Robert Duvall star de Il Padrino e Apocalypse Now Aveva 95 anni

Da open.online 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Robert Duvall, famoso attore protagonista di “Il Padrino” e “Apocalypse Now”, è morto ieri nella sua casa di Middleburg, in Virginia, a causa di problemi di salute che lo avevano debilitato negli ultimi mesi. Aveva 95 anni. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan, che ricordano le sue interpretazioni intense e il suo lungo percorso nel cinema.

Robert Duvall, l’attore premio Oscar per “Il Padrino”, “Apocalypse Now” si è spento “serenamente” a 95 anni, domenica nella sua casa di Middleburg, in Virginia. A riferirlo ai media la sua agenzia di pubbliche relazioni a nome della moglie Luciana. «Onoratelo guardandovi un bel film e girando in auto per la campagna». Non ci sarà alcuna cerimonia ufficiale, si legge nel comunicato. Ma «la famiglia incoraggia coloro che desiderano onorare la sua memoria a farlo in un modo che rifletta la vita da lui vissuta, guardando un bel film, raccontando una bella storia a tavola con gli amici o facendo un giro in auto in campagna per apprezzare la bellezza del mondo».🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Morto Robert Duvall, la star de Il Padrino e Apocalypse Now aveva 95 anni

Robert Duvall è morto a 95 anni, a causa di complicazioni di salute che si sono aggravate negli ultimi mesi.

Robert Duvall è morto, l'attore de "Il Padrino" e "Apocalypse Now" aveva 95 anni: a dare l'annuncio la moglie

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Addio a Robert Duvall, l'avvocato del Padrino; È morto Robert Duvall: la leggenda di Apocalypse Now aveva 95 anni.

addio a robert duvallAddio a Robert Duvall, l'attore di Apocalypse Now e del Padrino aveva 95 anniAddio a Robert Duvall, l'attore premio Oscar famoso per Il Padrino, Apocalypse Now e tantissimi altri ruoli da duro nel corso di una lunghissima carriera cinematografica di successo. Duvall, 95 ... msn.com

addio a robert duvallRobert Duvall morto a 95 anni: addio a Tom Hagen e al volto morale del cinema americanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Robert Duvall morto a 95 anni: addio a Tom Hagen e al volto morale del cinema americano ... tg24.sky.it