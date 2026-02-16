Addio a Robert Duvall star de Il Padrino e Apocalypse Now Aveva 95 anni

Robert Duvall, famoso attore protagonista di “Il Padrino” e “Apocalypse Now”, è morto ieri nella sua casa di Middleburg, in Virginia, a causa di problemi di salute che lo avevano debilitato negli ultimi mesi. Aveva 95 anni. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan, che ricordano le sue interpretazioni intense e il suo lungo percorso nel cinema.

Robert Duvall, l’attore premio Oscar per “Il Padrino”, “Apocalypse Now” si è spento “serenamente” a 95 anni, domenica nella sua casa di Middleburg, in Virginia. A riferirlo ai media la sua agenzia di pubbliche relazioni a nome della moglie Luciana. «Onoratelo guardandovi un bel film e girando in auto per la campagna». Non ci sarà alcuna cerimonia ufficiale, si legge nel comunicato. Ma «la famiglia incoraggia coloro che desiderano onorare la sua memoria a farlo in un modo che rifletta la vita da lui vissuta, guardando un bel film, raccontando una bella storia a tavola con gli amici o facendo un giro in auto in campagna per apprezzare la bellezza del mondo».🔗 Leggi su Open.online Morto Robert Duvall, la star de Il Padrino e Apocalypse Now aveva 95 anni Robert Duvall è morto a 95 anni, a causa di complicazioni di salute che si sono aggravate negli ultimi mesi. Robert Duvall è morto, l'attore de "Il Padrino" e "Apocalypse Now" aveva 95 anni: a dare l'annuncio la moglie Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Addio a Robert Duvall, l'avvocato del Padrino; È morto Robert Duvall: la leggenda di Apocalypse Now aveva 95 anni. Addio a Robert Duvall, l'attore di Apocalypse Now e del Padrino aveva 95 anniAddio a Robert Duvall, l'attore premio Oscar famoso per Il Padrino, Apocalypse Now e tantissimi altri ruoli da duro nel corso di una lunghissima carriera cinematografica di successo. Duvall, 95 ... msn.com Robert Duvall morto a 95 anni: addio a Tom Hagen e al volto morale del cinema americanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Robert Duvall morto a 95 anni: addio a Tom Hagen e al volto morale del cinema americano ... tg24.sky.it Questa sera su IRIS, IL PADRINO! Un capolavoro immenso. Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, James Caan, le musiche di Nino Rota (il compositore di Fellini), la storia di Mario Puzo e naturalmente la regia di un Francis For - facebook.com facebook