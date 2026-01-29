Colleferro Commemorazione dello Scoppio del 1938 Presenza e commozione alla deposizione della corona d’alloro al monumento ai 60 caduti sul lavoro in quella tragedia

La commemorazione dello scoppio del 1938 a Colleferro sta attirando molte persone. Questa mattina, cittadini e autorità si sono riuniti al monumento ai 60 caduti sul lavoro per deporre una corona d’alloro. La cerimonia si svolge con molta emozione, e il silenzio è rotto solo dal suono delle parole di alcuni relatori e dal pianto di chi ricorda. La giornata prosegue con altre iniziative per non dimenticare quel tragico evento.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – È in pieno corso di svolgimento il programma organizzato dall'Amministrazione comunale per celebrare il 29 Gennaio, data tristemente

