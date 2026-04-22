Il presidente delle Marche ha annunciato che la Rai ha scelto Ancona per la presentazione dei palinsesti 2026-2027. L'evento, che si svolgerà nella città, è il tradizionale appuntamento annuale in cui vengono illustrate le novità della prossima stagione televisiva. La presentazione rappresenta un momento importante per la regione, che ospiterà i vertici dell’emittente pubblica e i rappresentanti dell’industria televisiva.

"Sono molto lieto di poter annunciare che la Rai ha scelto le Marche e Ancona per la presentazione dei Palinsesti 20262027, il consueto e annuale appuntamento in cui i vertici di Viale Mazzini illustrano tutte le novità della prossima stagione televisiva". Lo ha annunciato in un post social il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. "Si tratta di un'altra occasione speciale che porterà il nostro territorio di nuovo sotto al centro di importanti dinamiche nazionali - prosegue il governatore - e che conferma la capacità di Ancona e delle Marche di essere sempre più attrattive e capaci di intercettare prestigiose opportunità". "Abbiamo lavorato con determinazione insieme al Comune di Ancona per raggiungere questo obiettivo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Acquaroli, 'la Rai ha scelto Ancona per presentare i palinsesti 2026-2027'

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