AcquarioVillage aperture e iniziative in programma per 25 Aprile e 1° Maggio

Per il 25 aprile e il 1° maggio, l’Acquario di Genova prevede aperture e nuove iniziative rivolte ai visitatori. L’acquario ha inaugurato una vasca dedicata al Mediterraneo profondo, realizzata in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche nell’ambito del progetto REDRESS. Le attività previste includono esperienze di edutainment che coinvolgono adulti e bambini, offrendo un'opportunità di approfondimento e intrattenimento durante le festività primaverili.

Il mondo AcquarioVillage è pronto ad accogliere il pubblico tra novità ed esperienze edutainment. L’Acquario di Genova presenta la vasca espositiva dedicata al Mediterraneo profondo nata dalla collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche nell’ambito del progetto REDRESS e propone dal.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate 25 aprile e 1 maggio, aperture straordinarie nei musei della Provincia di SalernoIn occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, la Provincia di Salerno ha disposto l’apertura straordinaria di alcuni dei principali... Il Castello apre le sue porte: aperture straordinarie per 25 aprile e primo maggioCAROVIGNO - In occasione della Festa della Liberazione e della Festa dei Lavoratori, la Associazione Le Colonne in collaborazione con il Comune di...