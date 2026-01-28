Metal detector davanti scuola dopo l'omicidio del 18enne a La Spezia | accolta richiesta della preside

Questa mattina davanti a una scuola di La Spezia è comparso un metal detector. La decisione arriva dopo l’omicidio di Youssef Abanoub, il 18enne ucciso nei giorni scorsi. La preside aveva chiesto misure più stringenti, e il comitato provinciale le ha approvate, decidendo di rafforzare i controlli per garantire maggiore sicurezza agli studenti.

La decisione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito per stabilire le azioni da intraprendere per una maggiore sicurezza nella scuola teatro del brutale delitto del diciottenne Youssef Abanoub.

