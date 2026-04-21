Carburanti nuova stangata in Europa | prezzi in impennata a marzo

A marzo, i prezzi dei carburanti in Europa hanno registrato un aumento significativo dopo un periodo di stabilità o calo. Questa impennata interessa diverse nazioni del continente, con rincari che si sono riflessi sul costo finale per gli automobilisti. I dati ufficiali mostrano che, rispetto al mese precedente, i prezzi alla pompa sono saliti in media di una certa percentuale, coinvolgendo benzina e diesel. La situazione si inserisce in un quadro di variazioni dei prezzi energetici a livello globale.

Nuova stangata alla pompa per gli automobilisti europei. Dopo mesi di rallentamento, a marzo il costo dei carburanti ha improvvisamente invertito la rotta, tornando a correre in tutta l’Unione Europea e riaccendendo il timore di un nuovo effetto-domino su trasporti, inflazione e consumi delle famiglie. A certificarlo sono gli ultimi dati diffusi da Eurostat, secondo cui nel mese di marzo 2026 il prezzo di carburanti e lubrificanti per il trasporto privato è salito del 12,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Un balzo netto che interrompe la fase di discesa registrata fino a poche settimane fa e che coinvolge quasi tutti i Paesi membri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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