Acot nuovo organico e linea già tracciata | Basta campanilismi

L’Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica ha annunciato il rinnovo dei propri organi direttivi, mantenendo alla guida Paolo Pieraccini. La decisione è stata presa all’unanimità durante l’assemblea, con l’obiettivo di consolidare la strategia turistica del territorio e di superare le divisioni tra le diverse realtà locali. La linea tracciata si concentra sull’unificazione e sulla collaborazione per promuovere l’offerta turistica senza differenze tra i vari comparti.

Continuità alla guida, ma con l’obiettivo di rafforzare la visione strategica del turismo locale. L’ Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica (Acot) ha rinnovato i propri organi, confermando all’unanimità Paolo Pieraccini alla presidenza per il prossimo mandato. Una scelta che punta a consolidare il lavoro avviato negli ultimi anni, in una fase considerata cruciale per il futuro dell’accoglienza sul territorio. Accanto a Pieraccini, il nuovo assetto dell’associazione vede Paola Bianchi e Robi Veltroni nel ruolo di vicepresidenti. Il consiglio direttivo si completa con la riconferma di Massimiliano Magrini e con l’ingresso di nuovi rappresentanti del settore: Elisa Mesce, Daniele Scribano e Duccio Boschi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acot, nuovo organico e linea già tracciata: "Basta campanilismi" Notizie correlate Da Zeballos a Hojlund, la linea è stata tracciata: la strategia di mercato del NapoliFabrizio Romano ha chiarito definitivamente la situazione del Napoli su due fronti del mercato. Leggi anche: Miramare, il nuovo direttore si presenta: "Continueremo sulla strada tracciata"