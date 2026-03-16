Da Zeballos a Hojlund la linea è stata tracciata | la strategia di mercato del Napoli

Il Napoli ha aggiornato la propria strategia di mercato, con particolare attenzione su Zeballos e Hojlund. Fabrizio Romano ha fornito dettagli sulla situazione, evidenziando che l’esterno del Boca Juniors è stato proposto a gennaio, anche se senza sviluppi concreti. La trattativa per Zeballos non ha portato a nulla, mentre ancora non si sono verificati annunci ufficiali su Hojlund.

Fabrizio Romano ha chiarito definitivamente la situazione del Napoli su due fronti del mercato. Su Zeballos c’è poco da aggiungere: l’esterno del Boca Juniors è stato proposto a gennaio, ma nulla di concreto è emerso dalle trattative. Su Hojlund invece la situazione è ben diversa: l’attaccante danese non è in prestito temporaneo, ma un acquisto già finalizzato nella mente di tutti. Il Manchester United conta già quei soldi, Manna ha tutto pronto per far scattare l’obbligo di riscatto a fine stagione. Zeballos: una pista che non decolla. Romano ha tagliato corto sulla questione Zeballos. Il giocatore argentino rimane una mera suggestione, proposta ma mai realmente approfondita dalla dirigenza partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Da Zeballos a Hojlund, la linea è stata tracciata: la strategia di mercato del Napoli Articoli correlati Leggi anche: La Nacion spiega la strategia del Napoli per arrivare a Exequiel Zeballos Corriere dello Sport – Hojlund e il valore di mercato alle stelle, ecco quanto è cresciuta la valutazione del bomber del NapoliDi questo passo, nel giro di qualche mese i 50 milioni di euro che il Napoli si prepara a versare allo United per il riscatto di Hojlund,... Contenuti e approfondimenti su Da Zeballos a Hojlund la linea è stata... Temi più discussi: KKN - Il Napoli segue Zeballos del Boca Juniors, Manna s'è convinto: valuta concretamente l'affare!; La Nacion spiega la strategia del Napoli per arrivare a Exequiel Zeballos; Il Napoli ha messo gli occhi su un altro giocatore del Boca Juniors. La conferma; Ultim’ora Romano, il Napoli riscatterà Hojlund! FOTO. Romano sul Napoli: Zeballos, nulla di concreto. Hojlund avrà una clausola...Napoli, Hojlund verso il riscatto a 44 milioni: il Manchester United considera l'affare già chiuso. E su Zeballos nulla di più dell'interesse iniziale ... tuttonapoli.net Conte a Hojlund: Te la sentiresti di giocare?. La risposta del daneseIl Napoli, contro il Lecce, vuole dare seguito alle recenti vittorie in campionato per blindare il terzo posto in classifica (che varrebbe la qualificazione in Champions) e, allo stesso tempo, provare ... msn.com Romano sul Napoli: "Zeballos, nulla di concreto. Hojlund avrà una clausola..." x.com Il #Napoli sta valutando #Zeballos, talento del #BocaJuniors il cui contratto scade il 31 dicembre. Il Boca ha offerto il rinnovo fino al 2028 con clausola bassa. Il Napoli è vigile. Se non dovesse rinnovare può diventare un’idea. Il talento argentino stuzzica Mann - facebook.com facebook