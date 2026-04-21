Miramare il nuovo direttore si presenta | Continueremo sulla strada tracciata

Il nuovo direttore del Museo storico e Parco del Castello di Miramare ha annunciato che proseguirà sulla stessa linea di gestione adottata finora. Durante la presentazione ufficiale, ha affermato che l’obiettivo è mantenere e sviluppare le attività già in corso, senza indicare cambiamenti significativi rispetto alle politiche precedenti. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente in una cerimonia pubblica, senza ulteriori dettagli sui progetti futuri.

“Continuare lungo la strada che è già stata tracciata”. Si è presentato con queste parole il nuovo direttore del Museo storico e Parco del Castello di Miramare, Guido Comis. Dopo il via libera arrivato anche dalla Corte dei conti, questa mattina il nuovo numero uno ha incontrato la stampa. “Trovo.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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