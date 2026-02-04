Monterosso si demolisce il vecchio nido A settembre apre l’asilo all’ex Sacro Cuore

A Monterosso si inizia a demolire il vecchio asilo nel quartiere Sacro Cuore. L’edificio, che si trova in condizioni pessime, era stato chiuso già cinque anni fa. Ora, i lavori di demolizione sono in corso e a settembre dovrebbe aprire il nuovo asilo. La decisione di mettere fine alla struttura vecchia arriva dopo anni di incertezze, anche se il sindaco Rota non esclude ancora un intervento di ristrutturazione. Per ora, l’obiettivo è creare uno spazio nuovo per i bambini della zona.

LA DECISIONE. L’edificio in cattive condizioni chiuso da 5 anni. Rota: «Non conviene intervenire, il futuro da decidere». Marchesi: «Via a malincuore dal quartiere, ma servizio garantito». Sarà demolito l’ex asilo di Monterosso di via Leonardo da Vinci, edificio con gravi problemi strutturali chiuso cinque anni fa, quando i bambini venivano temporaneamente spostati all’asilo di San Colombano. Il Comune ha commissionato un’indagine sulla struttura, chiedendo ai professionisti di redigere uno studio sia per un possibile intervento di ristrutturazione che per la sua demolizione, tecnicamente un «documento di fattibilità delle alternative progettuali», approvato dalla Giunta nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Monterosso, si demolisce il vecchio nido. A settembre apre l’asilo all’ex Sacro Cuore Approfondimenti su Monterosso Vecchio Nido Trenta posti all’asilo nido: "Sarà pronto a settembre" L’assessore ai lavori pubblici Filippo D’Alterio ha annunciato che il nuovo asilo nido, situato vicino alla scuola Mandela, sarà pronto per l’inizio dell’anno scolastico a settembre. Apre i battenti il nuovo asilo nido: "Una risposta a tante famiglie" Questa mattina ha aperto le porte il nuovo asilo nido per bambini fino a tre anni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Monterosso Vecchio Nido Argomenti discussi: Monterosso, si demolisce il vecchio nido. A settembre apre l’asilo all’ex Sacro Cuore; Il borgo della Calabria che vuole salvare il vecchio municipio dalla demolizione. Referendum social allargato agli emigrati in tutto... Monterosso, si demolisce il vecchio nido. A settembre apre l’asilo all’ex Sacro CuoreSarà demolito l’ex asilo di Monterosso di via Leonardo da Vinci, edificio con gravi problemi strutturali chiuso cinque anni fa, quando i bambini venivano temporaneamente spostati all’asilo di San ... ecodibergamo.it Sui disservizi a Monterosso il PD prende atto dell’impegno del Sindaco, ma ora servono risposte concreteMonterosso Almo, 01 febbraio 2026 - Sui disservizi che in queste settimane si stanno verificando nel borgo Monterosso la locale sezione del Partito ... radiortm.it Nel 2026 la sede di Cremona dell'Università Cattolica del Sacro Cuore arricchisce il proprio sistema di servizi universitari con una nuova Residenza a pochi passi dal Campus Santa Monica: 70 posti alloggio, spazi comuni e soluzioni abitative flessibili per stu - facebook.com facebook

