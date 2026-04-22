Acerra schiacciato da un’autovettura in officina | muore Antonio Caliendo

Nel pomeriggio ad Acerra si è verificato un incidente mortale in un’officina meccanica. Un uomo che lavorava sul veicolo è stato schiacciato da un’autovettura e ha perso la vita sul posto. La scena si è svolta all’interno di un’officina, senza altri dettagli sulle circostanze. Le forze dell’ordine sono intervenute per gli accertamenti e la ricostruzione dell’evento.

Tragedia nel pomeriggio ad Acerra, dove un uomo ha perso la vita mentre stava lavorando all’interno di un’officina meccanica. La vittima è Antonio Caliendo, 55enne del posto. Il drammatico incidente si è verificato in via Siani. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava impegnato nella riparazione di un’autovettura quando, improvvisamente, avrebbero ceduto i supporti del cric che sosteneva il mezzo. La macchina è quindi precipitata, schiacciandolo senza lasciargli scampo. Il 55enne sarebbe morto sul colpo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia locale, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it Notizie correlate Genova, un operaio muore schiacciato da una pressa da cinque tonnellateUn uomo di 62 anni è morto schiacciato da una pressa nel quartiere Bolzaneto, a Genova. Genova, 61enne muore schiacciato da pressa(Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro oggi 9 marzo a Genova, in via Sardorella, nel quartiere di Bolzaneto, dove intorno alle 10. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Tragedia ad Acerra, muore schiacciato dall’auto. Antonio Caliendo morto in officina: il dramma ad Acerra, schiacciato da un’auto mentre lavorava. Aveva 55 anniAntonio Caliendo, 55 anni, è morto ad Acerra in un tragico incidente avvenuto all’interno di un’officina di via Siani. Secondo le prime ricostruzioni, Antonio Caliendo si trovava sotto una vettura per ... alphabetcity.it Dramma ad Acerra, Antonio Caliendo muore schiacciato in officinaIeri pomeriggio Antonio Caliendo ha perso la vita in via Siani ad Acerra. Il 55enne stava lavorando in un’officina dove è stato schiacciato da un'auto sulla quale stava conducendo ... internapoli.it