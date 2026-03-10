Un operaio di 62 anni è morto a Genova nel quartiere Bolzaneto, schiacciato da una pressa da cinque tonnellate. L’uomo, dipendente della ditta Sva dal 2002, è rimasto vittima dell’incidente mentre lavorava nel suo reparto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Un uomo di 62 anni è morto schiacciato da una pressa nel quartiere Bolzaneto, a Genova. Si chiamava Paolo Gaggero ed era dipendente della ditta Sva dal 2002, attiva nel settore dei profilati di alluminio. L’incidente è avvenuto ieri mattina alle 10.30, quando l’operaio è rimasto schiacciato dal macchinario di cinque tonnellate. Inutili i soccorsi. Al momento dell’incidente, stando a quanto ha dichiarato il titolare della Sva, Francesco Biaggini, la pressa era stata venduta a un’altra azienda, la FR di Mignanego, e si stavano attuando le manovre con un rullo trasportatore di proprietà dell’acquirente. I Carabinieri indagano per ricostruire i fatti e il rispetto delle norme di sicurezza. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Genova, un operaio muore schiacciato da una pressa da cinque tonnellate

