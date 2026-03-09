Genova 61enne muore schiacciato da pressa

Oggi mattina a Genova, un uomo di 61 anni è rimasto schiacciato da una pressa in un incidente sul lavoro avvenuto in via Sardorella, nel quartiere di Bolzaneto. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 e ha provocato la sua morte immediata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare. La dinamica esatta resta ancora da chiarire.

(Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro oggi 9 marzo a Genova, in via Sardorella, nel quartiere di Bolzaneto, dove intorno alle 10.30 un 61enne è morto schiacciato da una pressa. Sul posto il 118, la Croce Oro di Manesseno e il personale di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Asl3.