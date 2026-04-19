Sánchez scuote l’Europa | Sospendere l’accordo UE-Israele

Da puntomagazine.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del governo spagnolo ha annunciato ufficialmente la richiesta di sospendere l’accordo tra l’Unione Europea e Israele, sottolineando la necessità di un intervento immediato. La decisione arriva dopo una dichiarazione pubblica in cui si evidenzia la richiesta di azioni concrete da parte dell’UE. La notizia ha suscitato reazioni da parte di altre istituzioni europee e ha attirato l’attenzione sui rapporti tra l’Unione e Israele.

La dichiarazione ufficiale di Pedro Sánchez: stop all’accordo UE-Israele. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha chiesto formalmente all’Unione Europea di procedere alla sospensione accordo UE Israele, definendo necessario un intervento immediato. In una dichiarazione pubblica, il premier ha sottolineato che è giunto il momento per l’UE di rescindere l’intesa con Israele, accusato di violare il diritto internazionale e i principi fondamentali europei. Le motivazioni politiche e giuridiche. Secondo Sánchez, la richiesta sulla sospensione accordo UE Israele si fonda sul principio secondo cui il rispetto dei diritti umani costituisce un elemento essenziale dell’accordo tra l’Unione Europea e Israele.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Sánchez scuote l’Europa: “Sospendere l’accordo UE-Israele”

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