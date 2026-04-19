Sánchez scuote l’Europa | Sospendere l’accordo UE-Israele

Il presidente del governo spagnolo ha annunciato ufficialmente la richiesta di sospendere l’accordo tra l’Unione Europea e Israele, sottolineando la necessità di un intervento immediato. La decisione arriva dopo una dichiarazione pubblica in cui si evidenzia la richiesta di azioni concrete da parte dell’UE. La notizia ha suscitato reazioni da parte di altre istituzioni europee e ha attirato l’attenzione sui rapporti tra l’Unione e Israele.