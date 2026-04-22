È stato firmato un accordo tra FS Logistix, F2i e FHP Group riguardante l’ingresso nel capitale azionario di CFI. L’intesa prevede l’investimento di fondi e risorse da parte delle tre parti nella società, con l’obiettivo di rafforzare le attività e le strategie di sviluppo. L’operazione coinvolge diverse componenti del settore logistico e infrastrutturale italiano, evidenziando un’intesa tra soggetti pubblici e privati.

È stato siglato l’accordo tra FS Logistix, F2i, il principale fondo infrastrutturale italiano, e FHP Group, società controllata da F2i e specializzata in logistica portuale e ferroviaria, per rafforzare il mercato del trasporto ferroviario merci intermodale, grazie all’ingresso della società del Gruppo FS nel capitale di CFI – Compagnia Ferroviaria Italiana. L’operazione prevede che FS Logistix entri con una quota del 30% nel capitale sociale di CFI, società controllata da FHP Group che opera come impresa ferroviaria, nel quadro di un progetto industriale finalizzato all’ulteriore efficientamento dei servizi di logistica su ferro, in linea con gli obiettivi europei di riequilibrio modale, efficienza energetica e riduzione di CO2.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Accordo tra FS Logistix, F2i e FHP Group per l’ingresso nel capitale azionario di CFI

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