Operativo sulla tratta Milano-Catania il primo treno smart di Fs Logistix

È stato avviato sulla tratta tra Milano e Catania il primo treno smart di Fs Logistix, dedicato a testare in esercizio le nuove funzionalità tecnologiche. La sperimentazione mira a verificare le capacità del convoglio nel funzionamento quotidiano. Il treno rappresenta un passo importante nel progetto di innovazione nel settore ferroviario. La fase di test proseguirà nelle prossime settimane per raccogliere dati e osservazioni sul suo operato.

È partito il primo treno di Fs Logistix per la sperimentazione in esercizio delle funzionalità avanzate dello smart train. Una fase chiave del progetto che mette alla prova, in condizioni operative reali, il sistema di comunicazione wireless tra i sensori installati a bordo dei carri e il.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Operativo sulla tratta "Milano-Catania Bicocca" il primo treno "smart" di Fs LogiaticÈ partito il primo treno di FS Logistix per la sperimentazione in esercizio delle funzionalità avanzate dello "smart train". Fs Logistix: al via il primo “smart train” tra Milano e CataniaPartito il primo treno di FS Logistix per la sperimentazione in esercizio delle funzionalità avanzate dello smart train. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: FS Logistix: al via il primo ''smart train'' tra Milano e Catania; Al via il primo smart train di FS Logistix; Air Cairo: decollano nuovi voli stagionali da Milano e Catania per El Alamein; FS Logistix sperimenta il primo smart train sulla linea Milano-Catania. Parte il primo treno smart da Milano a CataniaFS Logistix ha avviato la sperimentazione in esercizio tra Milano e Catania Bicocca di un treno merci equipaggiato con con sistemi digitali per il controllo in tempo reale di sicurezza ed efficienza. trasportoeuropa.it FS Logistix: al via il primo smart train tra Milano e CataniaDe Filippis (FS Logistix): La partenza di questo primo treno demo dimostra la nostra volontà di guidare il cambiamento nel settore ... affaritaliani.it FS Logistix, arriva il primo smart train tra Milano e Catania #TRENO #fslogistix #fs #ferrovie #treni . Leggi l'articolo facebook FS Logistix, parte il primo smart train: test operativi tra Milano e Catania x.com