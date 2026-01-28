fs logistix consolida il corridoio intermodale duisburg milano

FS Logistix rafforza il collegamento tra Duisburg e Milano. La società del Gruppo FS ha deciso di aumentare le corse intermodali tra i due hub, puntando a rendere più efficiente il trasporto di merci tra Italia e Germania. La controllata tedesca TX Logistik intensifica le operazioni, garantendo più frequenze e una soluzione più veloce per le aziende che devono spostare merci lungo questa rotta strategica.

FS Logistix, società del Gruppo FS leader del trasporto merci ferroviario in Europa, aumenta la frequenza dei collegamenti intermodali tra Duisburg e Milano operati dalla controllata tedesca TX Logistik. Dall’inizio del 2026, le due sedi operative sono collegate da dieci round trip settimanali, con due collegamenti giornalieri per ciascuna direzione. In precedenza, le corse AR settimanali erano sei. Sulla tratta tra la regione della Ruhr e la Lombardia vengono trasportati merci e beni di consumo di ogni tipo. Ogni treno può trasportare 1.600 tonnellate distribuite su 34 unità di carico in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

FS Logistix, società del Gruppo FS specializzata in trasporto merci e logistica integrata, ha ottenuto la certificazione europea ISO 14067 per la Carbon Footprint di servizio lungo l’intera filiera logistica.

