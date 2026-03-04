Accenture ha acquistato Ookla Speedtest e Downdetector da Ziff Davis in un'operazione da 1,2 miliardi di dollari in contanti. La cessione riguarda la divisione connectivity, che include l’app Speedtest di Ookla e il servizio di monitoraggio delle interruzioni. La transazione rappresenta un passaggio importante nel settore digitale, con le due aziende che ora fanno parte del gruppo di Accenture.

un’operazione strategica segna una tappa rilevante nel panorama digitale: ziff davis ha annunciato la cessione della divisione connectivity, che comprende l’app speedtest di Ookla e il servizio di rilevamento delle interruzioni Downdetector, a accenture per 1,2 miliardi di dollari in contanti. i proventi verranno impiegati per scopi generali aziendali e attività di allocazione del capitale, in conformità con gli impegni di debito. l’operazione prevede la vendita dell’app Speedtest e del servizio Downdetector a Accenture, con la chiusura prevista nei prossimi mesi. durante questo periodo, ziff davis continuerà a detenere e gestire la divisione connectivity. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Accenture acquista ookla speedtest e downdetector in un accordo da 1,2 miliardi di dollari

