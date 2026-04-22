Accordo con la Bcc Centropadana La Canottieri Adda si rilancia
Due realtà storiche del territorio hanno stretto un accordo per collaborare, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo locale. La Canottieri Adda e la Bcc Centropadana hanno firmato un’intesa che prevede iniziative congiunte per rafforzare il ruolo delle rispettive attività. L’accordo mira a promuovere progetti e attività che coinvolgano la comunità e favoriscano il rilancio del settore sportivo e sociale nella zona.
Una collaborazione tra due realtà storiche del territorio, unite da una visione comune: investire sul futuro della città. È stata presentata lunedì, nella sede della Bcc Centropadana di corso Roma, la partnership con la Canottieri Adda 1891, un accordo che punta all’ammodernamento della struttura e al rafforzamento della sua gestione. Le due realtà sono radicate a Lodi da oltre un secolo, 125 anni per la banca, 135 per la Canottieri. "Siamo nati per rispondere ai bisogni della comunità – ha affermato Angelo Boni, presidente della Centropadana – così come la Canottieri lo è per lo sport e la socialità. Oggi questo percorso si traduce in una collaborazione concreta".🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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