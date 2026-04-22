Due realtà storiche del territorio hanno stretto un accordo per collaborare, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo locale. La Canottieri Adda e la Bcc Centropadana hanno firmato un’intesa che prevede iniziative congiunte per rafforzare il ruolo delle rispettive attività. L’accordo mira a promuovere progetti e attività che coinvolgano la comunità e favoriscano il rilancio del settore sportivo e sociale nella zona.

Una collaborazione tra due realtà storiche del territorio, unite da una visione comune: investire sul futuro della città. È stata presentata lunedì, nella sede della Bcc Centropadana di corso Roma, la partnership con la Canottieri Adda 1891, un accordo che punta all’ammodernamento della struttura e al rafforzamento della sua gestione. Le due realtà sono radicate a Lodi da oltre un secolo, 125 anni per la banca, 135 per la Canottieri. "Siamo nati per rispondere ai bisogni della comunità – ha affermato Angelo Boni, presidente della Centropadana – così come la Canottieri lo è per lo sport e la socialità. Oggi questo percorso si traduce in una collaborazione concreta".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accordo con la Bcc Centropadana. La Canottieri Adda si rilancia

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