La Canottieri Mestre rilancia l' open day dopo i vandalismi alla sede

La Canottieri Mestre ha deciso di riprogrammare l'open day, previsto per sabato 18 aprile, dopo che la sede era stata danneggiata da atti vandalici. L'evento si svolgerà a Punta San Giuliano e permette ai cittadini di provare gli sport praticati nella struttura, tra cui il canottaggio e altre attività acquatiche. La manifestazione si svolge con l'obiettivo di coinvolgere la comunità e di far conoscere le attività sportive offerte dalla società.