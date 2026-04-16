La Canottieri Mestre rilancia l' open day dopo i vandalismi alla sede
La Canottieri Mestre ha deciso di riprogrammare l'open day, previsto per sabato 18 aprile, dopo che la sede era stata danneggiata da atti vandalici. L'evento si svolgerà a Punta San Giuliano e permette ai cittadini di provare gli sport praticati nella struttura, tra cui il canottaggio e altre attività acquatiche. La manifestazione si svolge con l'obiettivo di coinvolgere la comunità e di far conoscere le attività sportive offerte dalla società.
È confermato per sabato 18 aprile l'open day della Canottieri Mestre, iniziativa pensata per far provare ai cittadini gli sport d'acqua (e non solo) praticati a Punta San Giuliano. «Di fronte alla violenza possiamo solo rispondere proseguendo le nostre attività», dice Franco Mazza, presidente.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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A tutta la Canottieri Mestre e al Trifoglio Rosa rivolgo la mia più sincera vicinanza x.com