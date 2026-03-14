Serie A1 Pallanuoto | la Ranieri Impiantistica Posillipo si aggiudica il derby con la Canottieri Porzio può sorridere

Da anteprima24.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto, la Ranieri Impiantistica Posillipo ha vinto il derby contro la Canottieri con il punteggio di 11-10. La partita si è svolta questa sera alla piscina Scandone, con entrambe le squadre che hanno dato battaglia fino all'ultimo minuto. La vittoria permette a Posillipo di conquistare tre punti importanti in classifica.

Tempo di lettura: 3 minuti Importante vittoria della Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo che supera la Canottieri per 11-10, nella gara valevole per la diciannovesima giornata del Campionato di Serie A1, disputata questa sera alla Scandone. Con la vittoria nel derby, la squadra di Pino Porzio trova 3 punti fondamentali per confermare il quarto posto in classifica. Il primo gol è della Canottieri con il rigore di Briganti, pareggia Milicic in superiorità, Briganti riporta avanti la Canottieri, 2-1 dopo 4 minuti. Mattiello, al rientro dall’infortunio, sbaglia il rigore ma a 6 decimi dalla fine, Renzuto trova un meraviglioso gol per il 2-2 dopo un tempo di gioco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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