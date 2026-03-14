Serie A1 Pallanuoto | la Ranieri Impiantistica Posillipo si aggiudica il derby con la Canottieri Porzio può sorridere

Nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto, la Ranieri Impiantistica Posillipo ha vinto il derby contro la Canottieri con il punteggio di 11-10. La partita si è svolta questa sera alla piscina Scandone, con entrambe le squadre che hanno dato battaglia fino all'ultimo minuto. La vittoria permette a Posillipo di conquistare tre punti importanti in classifica.

Tempo di lettura: 3 minuti Importante vittoria della Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo che supera la Canottieri per 11-10, nella gara valevole per la diciannovesima giornata del Campionato di Serie A1, disputata questa sera alla Scandone. Con la vittoria nel derby, la squadra di Pino Porzio trova 3 punti fondamentali per confermare il quarto posto in classifica. Il primo gol è della Canottieri con il rigore di Briganti, pareggia Milicic in superiorità, Briganti riporta avanti la Canottieri, 2-1 dopo 4 minuti. Mattiello, al rientro dall’infortunio, sbaglia il rigore ma a 6 decimi dalla fine, Renzuto trova un meraviglioso gol per il 2-2 dopo un tempo di gioco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie A1, Pallanuoto: la Ranieri Impiantistica Posillipo si aggiudica il derby con la Canottieri, Porzio può sorridere Articoli correlati Leggi anche: Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo – Rari Nantes Salerno 17-12, Porzio :”Abbiamo giocato con maturità” Leggi anche: AN Brescia-Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo 16-6, Porzio: “Esperienza comunque positiva” Una raccolta di contenuti su Ranieri Impiantistica Posillipo Temi più discussi: AC Group Circolo Canottieri Napoli-Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo 10-11; Canottieri-Posillipo, alla Scandone il derby di ritorno; Pallanuoto, il Brescia vince e torna a -3 dalla Pro Recco in Serie A1. Successi per Ortigia e De Akker; CALOTTINA TRICOLORE. Pallanuoto, AG Group Canottieri Napoli-Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo 10-11, Porzio: E’ stato un vero derbyImportante vittoria della Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che supera la Canottieri per 11-10 , nella gara valevole per la diciannovesima giornata del Campionato di Serie A1, disputata questa sera ... napolimagazine.com Pallanuoto, Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo-Pro Recco 6-20, Porzio: Ora testa al derby con la CanottieriSconfitta per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che cede per 6-20, alla Scandone, ai Campioni d’Italia della Pro Recco, nel match valevole per la diciottesima giornata del Campionato di Serie A1, ... napolimagazine.com Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo, I risultati del Settore Giovanile Doppia vittoria per le squadre del settore giovanile della Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo. La formazione Under 14 di Mister Iannis Koinis ha vinto in trasferta con i Lions per 13-8 mentre la sq - facebook.com facebook Pro Recco “venti” di forza in casa del Posillipo x.com