Accoltellati nel ristorante kebab di Torino Barriera di Milano arrestato anche il secondo ricercato
Due uomini sono stati feriti con un'arma da taglio in un ristorante kebab di Torino nella zona di Barriera di Milano. La polizia di Stato ha arrestato un 22enne tunisino, ritenuto responsabile del tentato omicidio avvenuto la sera del 3 aprile 2026 nel locale di corso Giulio Cesare, dove erano presenti anche due clienti pakistani e un turco. È stato inoltre rintracciato e arrestato anche il secondo ricercato coinvolto nell'accoltellamento.
Gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato ha rintracciato il secondo ragazzo, 22enne tunisino, accusato del tentato omicidio avvenuto la sera dello scorso 3 aprile 2026 nel ristorante kebab Istanbul Mimo di corso Giulio Cesare a Torino, quando due clienti pakistani e il turco.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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