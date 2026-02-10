Armato di grosso coltello rapina una ragazza dello smartphone arrestato a Torino Barriera di Milano

La polizia di Torino ha arrestato un uomo di 35 anni, marocchino, che aveva appena rapinato una ragazza minacciandola con un grosso coltello. L’episodio si è verificato ieri a Barriera di Milano, dove gli agenti sono intervenuti subito dopo la chiamata di aiuto. Il uomo è stato fermato mentre tentava di scappare con lo smartphone della vittima.

Lo scorso 27 gennaio 2026 gli agenti delle volanti della polizia di Stato di Torino hanno un 35enne marocchino per tentata rapina aggravata. L'episodio è avvenuto nel tratto di via Bologna compreso tra gli incroci con via Ternengo e via Pacini. Qui una ragazza, nel fare rientro a casa, è stata.

