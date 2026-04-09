Il premier britannico è arrivato ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per incontri ufficiali relativi alla situazione in Iran. La visita si concentra su questioni legate al conflitto e alla stabilità nella regione. Nessun dettaglio sulle date precise o sugli argomenti specifici trattati durante i colloqui. L'arrivo si inserisce in un contesto di incontri diplomatici tra le parti coinvolte.

Il premier britannico, Keir Starmer, è arrivato negli Emirati Arabi Uniti per colloqui sulla guerra in Iran. Starmer accolto da Khaldoon Khalifa Al Mubarak, presidente dell’Autorità per gli affari esecutivi degli Emirati Arabi Uniti. Design e Made in Italy: l’impegno di Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Starmer negli Emirati Arabi Uniti: l'arrivo ad Abu Dhabi

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Gli Emirati Arabi Uniti seguono con attenzione l'annuncio del cessate il fuoco,e ribadiscono l'importanza del rispetto da parte dell'Iran della cessazione degli attacchi terroristici e della garanzia della libertà di navigazione. x.com

L’Iran ha riferito di aver colpito siti negli Emirati Arabi Uniti con missili e droni, in risposta agli attacchi contro le isole iraniane di Sirri e Lavan e in risposta ai raid delle Forze di Difesa Israeliane in Libano. “Questi attacchi sono stati effettuati in risposta alla chiar - facebook.com facebook