In Abruzzo, circa il 38% della popolazione ha letto almeno un libro nell’ultimo anno, collocando la regione al quattordicesimo posto nella classifica nazionale. Sebbene la percentuale di lettori sia significativa, l’interesse per gli audiolibri risulta in calo rispetto alla media nazionale. La regione mostra quindi una tendenza stabile verso la lettura tradizionale, ma con un minor coinvolgimento nelle nuove forme di ascolto.

L’Abruzzo si posiziona al quattordicesimo posto nella classifica nazionale per l’abitudine alla lettura, con un tasso di partecipazione del 38,2% tra i residenti che hanno consultato un libro nel tempo nell’ultimo anno. Il dato emerge dal Book lover index 2026, un rapporto elaborato in occasione della ricorrenza della giornata mondiale del libro prevista per il 23 aprile, che incrocia le rilevazioni Istat con le metriche di ricerca online. Equilibrio tra tradizione cartacea e nuovi canali digitali. Le statistiche rivelano un profilo di consumo culturale tipico delle zone di transizione geografica. Con un punteggio di 58,5 su una scala di 100, la regione si colloca in una fascia intermedia tra le realtà del Centro Italia e quelle del Mezzogiorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo e libri: il 38% legge, ma frenano gli audiolibri

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