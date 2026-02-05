spotify page match passa facilmente tra audiolibri e libri cartacei

Spotify ha annunciato il lancio di una nuova funzione che semplifica la scelta tra audiolibri e libri cartacei. Ora gli utenti possono passare facilmente da un formato all’altro grazie a un sistema di abbinamento, mentre la piattaforma stringe una nuova partnership con editori italiani. La novità arriva in un momento in cui sempre più lettori cercano alternative digitali e pratiche per leggere e ascoltare.

Spotify espande l’offerta dedicata ai lettori, introducendo una funzione di abbinamento tra formati e una nuova partnership editoriale. Con Page Match si facilita il passaggio senza soluzione di continuità tra audiolibri e versioni stampate o digitali, mentre la collaborazione con Bookshop.org amplia la possibilità di acquisire copie fisiche direttamente dall’app. Le novità mirano a potenziare la scoperta, l’utilizzo e la proprietà editoriale, offrendo un ecosistema più integrato. page match: integrazione tra audiolibri e libri cartacei o digitali. La funzione Page Match consente di muoversi agevolmente tra l’audio e il testo di un titolo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Spotify lancia una nuova funzione chiamata Page Match, che permette di riprendere gli audiolibri esattamente dove si erano interrotti.

