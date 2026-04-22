Abramovich sfida Jersey | ricorso a Strasburgo per 5 miliardi

Roman Abramovich ha depositato un ricorso presso la Corte europea dei diritti dell’uomo contro le autorità di Jersey, contestando una decisione relativa a una somma di 5 miliardi di euro. La causa riguarda una disputa legale su una questione finanziaria, e l’ex proprietario di una squadra di calcio ha deciso di rivolgersi alla corte di Strasburgo per ottenere un riscontro. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario complesso legato a sanzioni e procedimenti finanziari.

Roman Abramovich ha presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro le autorità di Jersey. L’ex proprietario del Chelsea contesta l’indagine per corruzione e riciclaggio che sta bloccando i suoi beni, sostenendo una violazione dei propri diritti fondamentali. L’ex patrono della squadra londinese punta ora al tribunale di Strasburgo per fermare le procedure avviate nell’isola del Canale. Al centro della disputa legale ci sono 5,3 miliardi di sterline di asset attualmente congelati. La difesa dell’oligarca definisce le azioni intraprese dalle autorità locali come ingiuste e abusive. Il cuore della contestazione riguarda...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abramovich sfida Jersey: ricorso a Strasburgo per 5 miliardi Notizie correlate Abramovich: 1,14 miliardi da donare, il resto bloccatoIl mercoledì 11 marzo 2026 segna una data cruciale per il destino finanziario di Roman Abramovich e del Chelsea Football Club. Londra trascina Abramovich in tribunale: scontro sui 2,5 miliardi del ChelseaIl Governo britannico ha rotto gli indugi: è scontro frontale in tribunale contro Roman Abramovich per il mancato sblocco dei 2,5 miliardi di...