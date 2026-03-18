Londra trascina Abramovich in tribunale | scontro sui 2,5 miliardi del Chelsea

Il governo britannico ha intentato una causa contro Roman Abramovich, coinvolgendo una richiesta di sblocco di 2,5 miliardi di sterline provenienti dalla vendita del Chelsea. La disputa si svolge davanti ai tribunali del Regno Unito, che hanno avviato un procedimento legale contro l'imprenditore. La questione riguarda i fondi legati alla cessione del club calcistico e la loro gestione.

Il Governo britannico ha rotto gli indugi: è scontro frontale in tribunale contro Roman Abramovich per il mancato sblocco dei 2,5 miliardi di sterline derivanti dalla cessione del Chelsea. Downing Street ha ufficializzato l’avvio delle procedure legali dopo la scadenza del termine perentorio di 90 giorni, durante i quali l’ex patron dei Blues non ha autorizzato il trasferimento dei fondi destinati alle vittime del conflitto in Ucraina. Attraverso una nota durissima, l’esecutivo di Londra ha sancito il fallimento dell’ultima mediazione: «È stata concessa ad Abramovich la possibilità di onorare gli impegni, ma ha scelto nuovamente di sottrarsi alle proprie responsabilità verso le aree colpite dall’invasione russa». 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Londra trascina Abramovich in tribunale: scontro sui 2,5 miliardi del Chelsea Articoli correlati Abramovich, diffida al Regno Unito: è battaglia legale sui 2,7 miliardi ricavati dalla vendita del Chelsea“I soldi della vendita del Chelsea appartengono al mio cliente e a lui soltanto”. Tassa sui rifiuti da mezzo milione di euro, Comune trascina l'Asl in tribunaleConferito un incarico legale esterno all’avvocato Fabio Benincasa per difendere l’azienda sanitaria nel secondo grado davanti alla Corte di Giustizia...