Abramovich | 1,14 miliardi da donare il resto bloccato

Il 11 marzo 2026, Roman Abramovich ha annunciato di voler donare 1,14 miliardi di euro, mentre il resto dei suoi beni è attualmente bloccato. La notizia riguarda anche il Chelsea Football Club, di cui è proprietario. La cifra donata rappresenta una porzione significativa del patrimonio dell'imprenditore. La situazione finanziaria e le decisioni di Abramovich attirano l’attenzione di media e tifosi.

Il mercoledì 11 marzo 2026 segna una data cruciale per il destino finanziario di Roman Abramovich e del Chelsea Football Club. L'oligarca russo è stato costretto a destinare alla beneficenza solo un miliardo di euro, derivante dai proventi netti della vendita del club inglese al consorzio guidato da Todd Boehly. Questa decisione segue un accordo complesso con il governo britannico nato dopo l'invasione russa dell'Ucraina, che ha portato al congelamento dei fondi per oltre due anni. I conti della società Fordstam Ltd, controllata dall'imprenditore russo, rivelano che sul totale incassato dalla cessione, pari a 2,35 miliardi di sterline, solo una frazione specifica sarà donata.