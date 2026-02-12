Era diventato ritrovo abituale di pregiudicati sospesa l' attività di un bar per 7 giorni

La polizia ha deciso di chiudere temporaneamente un bar a Palagonia. Gli agenti del commissariato di Caltagirone hanno scoperto che nel locale si ritrovavano spesso pregiudicati. La sospensione dell’attività durerà sette giorni, dopo vari controlli iniziati lo scorso luglio e conclusi poche settimane fa.

La polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un bar di Palagonia, in quanto diventato ritrovo abituale di pregiudicati, come emerso dai diversi controlli effettuati dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone, da luglio dello scorso anno fino a poche settimane fa. In tal modo, i poliziotti hanno riscontrato la costante presenza nel locale di diversi soggetti, noti alle forze di polizia per diversi gravi precedenti, per reati di particolare allarme sociale e, in particolare, per spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, associazione a delinquere, furto aggravato, porto di armi o oggetti atti ad offendere, truffa, minaccia, lesioni personali, falso ideologico, danneggiamento.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La licenza del Bar Paladin Giuseppina di Milano è stata sospesa per 15 giorni.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha sospeso per 15 giorni la licenza di un bar nel centro di Conversano, a causa della presenza di pregiudicati e spacciatori tra i clienti abituali.

