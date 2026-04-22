Un ex portiere di calcio ha espresso il suo sostegno a un progetto di rilancio del calcio italiano, sostenendo un'idea proposta da un allenatore noto. La discussione riguarda possibili strategie per migliorare il livello del campionato e favorire lo sviluppo del movimento calcistico nel paese. La proposta di Spalletti viene considerata meritevole di attenzione da parte di chi ha vissuto da vicino il mondo del calcio professionistico.

di Angelo Ciarletta Christian Abbiati ha parlato del rilancio del nostro calcio, facendo riferimento all’idea di Luciano Spalletti. Vediamo di cosa si tratta. Christian Abbiati ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, dove ha parlato dell’idea di Spalletti per rilanciare il calcio italiano. Di seguito le sue parole. ULTIMISSIME JUVE LIVE SU ALLEGRI – «Beh, è senz’altro positivo perché, come ho detto e ha sempre detto Allegri, l’obiettivo iniziale era arrivare tra le prime quattro e, anche grazie alla vittoria di domenica, siamo messi bene. Vero è che a un certo punto abbiamo anche creduto di poter lottare per lo scudetto, ma credo che in questo momento la rosa dell’Inter sia superiore a quella del Milan.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Abbiati sul rilancio del calcio italiano: «Appoggio l’idea di Spalletti». Di che cosa si tratta

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