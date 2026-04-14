Juve Bologna | McKennie torna titolare ma c’è una doppia scelta che affligge Spalletti Di cosa si tratta

Nella partita tra Juventus e Bologna, l'allenatore avrà a disposizione McKennie, che torna in campo dopo aver scontato una squalifica. Tuttavia, ci sono due decisioni importanti da prendere riguardo alla formazione, che rappresentano una sfida per il tecnico. La scelta tra diverse opzioni di formazione e di ruolo per alcuni giocatori crea incertezza sulla formazione titolare. La partita si avvicina, e le decisioni sul turnover sono al centro dell’attenzione.