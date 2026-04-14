Juve Bologna | McKennie torna titolare ma c’è una doppia scelta che affligge Spalletti Di cosa si tratta
Nella partita tra Juventus e Bologna, l'allenatore avrà a disposizione McKennie, che torna in campo dopo aver scontato una squalifica. Tuttavia, ci sono due decisioni importanti da prendere riguardo alla formazione, che rappresentano una sfida per il tecnico. La scelta tra diverse opzioni di formazione e di ruolo per alcuni giocatori crea incertezza sulla formazione titolare. La partita si avvicina, e le decisioni sul turnover sono al centro dell’attenzione.
di Angelo Ciarletta Verso Juve Bologna: McKennie torna titolare dopo la squalifica, ma c’è una doppia scelta che affligge mister Luciano Spalletti. La fondamentale vittoria della Juventus contro l’Atalanta ha certificato in modo inequivocabile il peso specifico del mercato invernale bianconero. Emil Holm ha dominato la fascia destra, mentre Jeremie Boga ha firmato una rete che potrebbe rivelarsi la più pesante dell’intera stagione in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Tuttavia, in vista dell’imminente sfida contro il Bologna, si profila un curioso paradosso tattico: i due migliori in campo di Bergamo sono gli unici in bilico per una maglia da titolare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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