L’ex portiere del Milan ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale della squadra e sulla scelta di mantenere Allegri come allenatore, affermando che è la decisione giusta. Ha anche commentato la nazionale, dicendo di non aver avuto il coraggio di chiamare Gattuso e di preferire un approccio diverso, basato sull’idea di Spalletti. Nel frattempo, è tornato in campo per una notte nella Kings League, trovando nuovamente uno spiraglio di serenità.

Calciomercato Milan, SOS numero 9: Allegri traccia l’identikit del nuovo attaccante. 4 nomi per il grande colpo dell’estate, di chi si tratta Mercato Juve, guarda chi si rivede.Torna di moda Antonio Silva per la difesa: ecco la mossa di Jorge Mendes Calciomercato Napoli, Lukaku out e Pinamonti in? Scelto il sostituto del belga per la prossima stagione ma.Tutti gli ostacoli dell’operazione Juventus, ma che stagione sta facendo Kalulu!? Da acquisto in punta di piedi a simbolo bianconero. E il futuro è già segnato.VIDEO di Marco Baridon Napoli, come cambia la storia con o senza Rrahmani.Lo certificano i numeri! Dal rientro con la Cremonese al futuro blindato dal rinnovo Abbiati non ha dubbi: «Giusto che il Milan continui con Allegri.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Abbiati non ha dubbi: «Giusto che il Milan continui con Allegri. Italia? Non ho avuto il coraggio di chiamare Gattuso…Ripartirei dall’idea di Spalletti»

Notizie correlate

Rakitic: “Italia, sono dispiaciuto. Gattuso, un caro amico. Ma non ho avuto il coraggio di chiamarlo”Ivan Rakitic, classe 1986, per anni è stato fulcro del centrocampo della Nazionale della Croazia, con cui ha disputato 106 partite (15 gol...

Tardelli non ha dubbi: «Spalletti sta facendo un ottimo lavoro ed è giusto confermarlo. Ha avuto anche un grosso problema da affrontare»di Francesco SpagnoloTardelli ai microfoni di Rai Sport ha analizzato il momento della Juventus confermando come il lavoro di Spalletti fino ad oggi...