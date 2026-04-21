Rakitic | Italia sono dispiaciuto Gattuso un caro amico Ma non ho avuto il coraggio di chiamarlo

Ivan Rakitic, ex centrocampista croato ora dirigente, ha commentato di essere dispiaciuto per quanto accaduto in Italia e ha menzionato Gattuso come un caro amico, aggiungendo di non aver avuto il coraggio di chiamarlo. La sua dichiarazione si è concentrata sulle emozioni legate a questa situazione e sulla relazione personale con l’ex allenatore. Rakitic ha anche parlato di come si sente riguardo a quanto successo nel paese.

Ivan Rakitic, classe 1986, per anni è stato fulcro del centrocampo della Nazionale della Croazia, con cui ha disputato 106 partite (15 gol all'attivo) e ha incantato sui campi di tutta Europa, indossando, in carriera, le maglie di Basilea, Schalke 04, Siviglia e Barcellona. Ultime due esperienze, in Arabia Saudita, all'Al-Shabab, e, infine, in patria, con l'Hajduk Spalato. Club di cui oggi è dirigente. A Spalato, Rakitic ha avuto modo di conoscere Gennaro Gattuso, all'epoca tecnico dell'Hajduk, con il quale ha instaurato subito un ottimo rapporto. Motivo per cui, parlando in esclusiva all'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', Rakitic ha affrontato anche l'argomento della mancata qualificazione della Nazionale Italiana, diretta recentemente proprio da Gattuso, ai Mondiali negli U.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rakitic: “Italia, sono dispiaciuto. Gattuso, un caro amico. Ma non ho avuto il coraggio di chiamarlo” Notizie correlate Leggi anche: “L’antipasto che mi aveva portato a casa era immangiabile, ma non ho avuto il coraggio di dirglielo”: Mara Venier e il dolce ricordo di Enrica Bonaccorti Leggi anche: Rakitic: "Modric giocherà altri due-tre anni. Gattuso è un grande, farò il tifo per l'Italia"