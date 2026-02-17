Il crogiuolo sabato 21 febbraio debutta al Teatro Vertigo l' opera di Arthur Miller
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sabato 21 febbraio alle 21 - con repliche domenica 22 alle 17, venerdì 27 e sabato 28 alle 21 e domenica 1 marzo alle 17 - debutta al teatro Enzina Conte del Vertigo una delle opere più complesse del teatro contemporaneo: "Il Crogiuolo" di Arthur Miller. In scena la compagnia Vertigo in accordo con Arcadia & Ricono Ltd e per gentile concessione di Blg Theatrical LTD servicing Broadway Licensing Global. Nell'aprile 1952 Arthur Miller decide di intraprendere un viaggio a Salem con lo scopo di trovare il materiale per l'opera che sta progettando sulla caccia alle streghe del XVII secolo.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Teatro Vertigo, sabato 7 e domenica 8 febbraio lo spettacolo "Gaber sotto le stelle"
Sabato sera il teatro Vertigo apre le sue porte per uno spettacolo speciale.
Teatro Vertigo, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio lo spettacolo "Un giorno come gli altri"
Il Teatro Vertigo ospita lo spettacoloLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Chi non ha mai visto Rocco Barbaro dal vivo deve assolutamente venire il 13 febbraio al Teatro Q77 - Vertigo LIVE di Corso Brescia 77! Chi già lo conosce si che verrà certamente! Si tratta di un numero uno che verrà a raccontarci un po’ la sua storia come nel facebook