Sabato si terrà al Teatro Accademico di Bagni di Lucca il debutto della nuova tournée teatrale dell’associazione

Prenderà il via sabato dal Teatro Accademico di Bagni di Lucca la nuova tournée teatrale dell’associazione " Gioca Mistero ", che da cinque anni inaugura proprio nel territorio lucchese il suo percorso primaverile. Dopo aver portato in scena per anni le opere di Agatha Christie, la compagnia ha intrapreso un nuovo percorso artistico dedicato al romanzo gotico inglese dell’Ottocento. Un cammino iniziato lo scorso anno con “La donna in bianco“, accolto con grande interesse dal pubblico, e che prosegue oggi con una nuova produzione. Lo spettacolo protagonista della stagione 2026 è " Il mistero della Pietra di Luna ", tratto da The Moonstone di Wilkie Collins, considerato uno dei primi romanzi gialli della storia della letteratura europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sabato debutta la compagnia “Gioca mistero“

Sinner debutta a Montecarlo. A che ora gioca e dove vedere la sfida a HumbertMontecarlo, 6 aprile 2026 – Jannik Sinner è pronto a debuttare nel tabellone singolare del Masters 1000 di Montecarlo, dopo essere già sceso in campo...

Affari Tuoi, stasera si gioca in tre. La voce di Sal Da Vinci debutta per lo 0Una serata all’insegna della famiglia, della musica e di un pizzico di amara ironia quella andata in onda stasera ad Affari Tuoi.

The Vanishing | Critical Role | Campaign 4, Episode 20

Temi più discussi: Sabato debutta la compagnia Gioca mistero; Debutta al Teatro Sperimentale il primo progetto della Compagnia dei Giovani di Marche Teatro; Il debutto della Compagnia Teatro dei Monelli, nata all’interno dell’UICI di Roma; Al Teatro delle Muse debutta la Compagnia Teatro dei Monelli.

La stagione al Teatro di Civezzano termina con «Niente panico!»Sabato 28 marzo la Compagnia filodrammatica Civezzano porta in scena una commedia con otto ragazzi dai 13 e i 18 anni ... ladigetto.it

Al Magnolfi c’è La Compagnia. Prima nazionale e premi UbuDa stasera a domenica lo spettacolo prodotto dal Met con l’Accademia Silvio D’Amico. Due giovani teatranti, un bimbo in arrivo, Geppetto, Pinocchio e la Fata. Un caos creativo. lanazione.it

Debutta Defrag di Vitaliano Trevisan e la regia di Jacopo Squizzato_dal 14 al 26 aprile Teatro delle Moline Bologna Teatro delle Moline via delle Moline 1/b, Bologna Dal 14 al 26 aprile 2026 martedì ore 20.30 | mercoledì ore 19.00 | giovedì, venerdì e sabato - facebook.com facebook

Venerdì 3 e sabato 4 aprile 2026 Michael Hofstetter debutta alla testa della nostra Orchestra e del nostro Coro con un programma dedicato alle musiche sacre di Antonio Vivaldi, Antonio Lotti e Giovanni Battista Pergolesi. x.com