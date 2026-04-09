È in arrivo in Italia il documentario A Tu Lado, diretto dal regista napoletano Cristiano Regina, che ha girato a l’Havana tra il 2023 e il 2025. Il film racconta di una palestra di boxe che accoglie giovani della capitale cubana, offrendo loro un’alternativa alla strada e un’occasione per inseguire i propri sogni. Una clip in anteprima anticipa il suo approdo nelle sale italiane, previsto per il 14 aprile.

(askanews) – Una clip in anteprima di A Tu Lado, documentario del regista napoletano Cristiano Regina, girato a l’Havana, Cuba, tra il 2023 e il 2025 e in uscita in Italia dal 14 aprile. È il racconto di una palestra sociale di boxe fondata da un ex-pugile italiano, Samuel Fabbri, che da oltre vent’anni, accoglie giovani atleti a l’Havana per toglierli dalla strada e spronarli a sognare in grande. Ma la palestra è anche un piccolo microcosmo che riflette la Cuba contemporanea, da una parte una realtà vibrante, dall’altra al collasso. Prodotto da Articolture (IT) in coproduzione con la Spagna (Fractal) e Cuba (GatorosaFilms), il film sarà in... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Esce dal cinema il documentario A Tu Lado: una palestra di boxe che accoglie giovani a l'Havana per toglierli dalla strada e spronarli a sognare

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