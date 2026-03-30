Sabato 4 aprile 2026 si terrà un open day al centro senza centro, uno spazio dedicato a rallentare e ritrovare il ritmo. Dalle 10 alle 11 si svolgerà una sessione di yoga dedicata al benessere, con esercizi brevi progettati per migliorare la salute fisica, la lucidità mentale e l’energia in pochi minuti. La giornata prevede diverse attività aperte al pubblico.

Dalle 10-11Yoga per il benessere: Impara semplici pratiche per aumentare il benessere fisico, la chiarezza mentale e l'energia in soli 5-12 minuti al giorno.Arte per bambini(4+)Spazio d’arte per bambini in Atelier, un momento per lasciare in mano ai bambini la loro creatività.Dalle 15,30-16.30 (Attività all'aperto)L’antica ginnastica cinese e basi di bastone kung fu (13+) Kung Fu Shaolin: Salute e Movimento Esploreremo due pilastri della tradizione marziale cinese, unendo benessere interno e tecnica esterna: 1. Ba Duàn Jin (???) – Le Otto Pezze di Broccato L’antica ginnastica medica cinese per il riequilibrio energetico. Otto esercizi ginnici e respiratori studiati per distendere i meridiani, tonificare gli organi interni e migliorare la flessibilità attraverso il respiro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Giornata aperta al centro senza centro - Uno spazio costruito per rallentare

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