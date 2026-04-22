A Scampia 170 appartamenti pronti entro l' estate

A Scampia, i lavori per la costruzione di 170 appartamenti sono in corso e sono previsti di essere completati entro l’estate. Questi appartamenti sorgono negli edifici che sostituiranno le Vele di Scampia, un’area nota per essere stata oggetto di interventi di riqualificazione. La consegna è prevista entro la fine della stagione calda, secondo le indicazioni dei responsabili dei cantieri.

Saranno completati entro l'estate i primi 170 appartamenti degli edifici che prendono il posto delle Vele di Scampia. Lo annuncia su Instagram il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che, nella giornata di ieri, ha effettuato un sopralluogo al cantiere dove è in corso la realizzazione dei nuovi.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Orangerie verso l’apertura. Atelier con punto ristoro: "Pronti entro inizio estate"I lavori sono terminati nella primavera del 2023, ma ancora, dopo quasi tre anni, il progetto di rigenerazione urbana dell’Orangerie di via Pag non... Sollicciano, finalmente gli spazi per il diritto all'affettività dei detenuti: "Pronti entro l'estate"Tra tante magagne, a dire poco, che affliggono il carcere di Sollicciano, arriva in queste ore una notizia positiva. Contenuti utili per approfondire A Scampia 170 appartamenti pronti entro l'estateSaranno completati entro l'estate i primi 170 appartamenti degli edifici che prendono il posto delle Vele di Scampia. Lo annuncia su Instagram il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che, nella ... napolitoday.it Vela rossa di Scampia, via alla demolizione. Manfredi: «Ora 500 nuovi appartamenti»Sono partite le procedure di demolizione delle Vela Rossa a Scampia con le prime operazioni di stripping a cui seguirà tra poche settimane l'impiego delle ruspe. Lo ha riferito il sindaco di Napoli, ... ilmattino.it